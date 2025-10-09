『タワマンに住んで後悔してる』（グラハム子：漫画、窓際三等兵：原作/KADOKAWA）第10回【全21回】【漫画】『タワマンに住んで後悔してる』を第1回から読む九州から念願の東京転勤が叶い、憧れだったタワマン低層階の部屋を購入した渕上（ふちがみ）家。専業主婦の渕上舞は東京の生活に馴染めずにいたが、小学５年生の息子・悠真が入った野球チームには同じタワマンに住むママ、サバサバ系バリキャリウーマン・瀧本香織（中層階