毛先をそろえたまま伸ばしていると、どうしても重さが出やすいもの。そんな時こそレイヤーカットが活躍します。自然な毛流れや立体感が加わることで、抜け感と軽やかさを両立し、今っぽく更新できるのが魅力です。ここでは人気美容師さんたちのInstagram投稿から、レイヤーカットの旬なデザインをご紹介します。 クセを生かしたニュアンスレイヤーボブ 持ち前のクセを味方につけたレイヤーボブ。