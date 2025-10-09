アクションRPG「NieR:Automata」の主人公、ヨルハ二号B型(2B)が、デスクトップ上にキャラクターを出現させるソフトウェア「Desktop Mate」のDLCとして新登場しました。Desktop Mate専用に制作された3Dモデル、原作と同じく川渕かおりさんが担当した専用モーションのほか、原作でも声を担当した石川由依さんによる日本語ボイスも収録されているのが特徴です。開発元のインフィニットループから提供してもらったので、実際に使ってみ