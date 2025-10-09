9月、岐阜県大垣市の認定こども園で、女の子が通園バスの車内に置き去りにされていた問題を受け、県などが園を立ち入り調査しました。 【写真を見る】【速報】通園バスに“2歳児置き去り” 県などが認定こども園を立ち入り調査 園長への聞き取りやバスの設備など確認 岐阜･大垣市の｢かみいしづこどもの森｣ 認定こども園法に基づき、岐阜県と大垣市の立ち入り調査を受けたのは「かみいしづこどもの森」です。 この問題は、9月2日