国内最大級のポップ・カルチャーの祭典として毎回心躍る体験をお届けしている「東京コミコン」が、2025年も千葉・幕張メッセで開催。「東京コミコン2025」の来日セレブとして、ジョン・バーンサル氏、クリスティーナ・リッチ氏、イヴァナ・リンチ氏がやって来ます！ 「東京コミックコンベンション（東京コミコン）2025」来日セレブ「ジョン・バーンサル氏／クリスティーナ・リッチ氏／イヴァナ・リンチ氏」 開催期