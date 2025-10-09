昨シーズンまで麻雀のプロリーグ「Mリーグ」のBEAST X（ビースト・テン）に所属していた菅原千瑛（日本プロ麻雀連盟、以下連盟）が8日、自身のエックスを更新し、今季よりBEASTに加入し、キャプテンに就任した東城りお（連盟）と街で遭遇したことを報告。ファンを驚かせた。【写真】BEAST X新旧美女が街で遭遇！奇跡の2ショット昨シーズンまで「BEAST X」のメンバーとして戦っていた菅原は、「りおちゃんと超ばったり会いま