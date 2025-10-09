Ｂｏｙｓｂｅの亀井海聖（１７）が、高校生活最後の夏を８月の大阪松竹座公演「Ｂｏｙｓｂｅ８ＳｕｍｍｅｒＬｉｖｅ」で完全燃焼した。「振り返ってみれば、すごくぜいたくなことをやらせてもらいました」と、来年５月で閉館する同館での公演に感謝。尊敬するｔｉｍｅｌｅｓｚ・菊池風磨（３０）の背中を追いかけ、憧れからさらに高みを目指す。―個人的にこれから挑戦してみたい仕事は。「演技がしたいですね。お