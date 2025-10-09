どんどん出来上がっていく蜂蜜まんじゅう ●三重県津市民のソウルフード「はちまん」の愛称で親しまれている『蜂蜜まん本舗』の名物「蜂蜜まんじゅう」の魅力をご紹介！ 蜂蜜風味で表面パリッと、中身はもっちり。なめらかなこし餡のなめらかさも相まって、何個でも食べられそうなほどおいしい。1個70円とサイズもお値段も可愛いく、普段のおやつとしてはもちろん、旅のお供にも小腹を満たしてくれる強い味方……それが