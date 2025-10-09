お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜後9：00）が、11日に放送される。アンコール放送となる今回は、人気のスピンオフ企画・ガレージ探訪で、番組の顧問でもある“伝説の名車コレクター”澤田福衞氏のガレージを訪れる。【最新番組カット】おぎやはぎ大興奮…生産台数550台・60年前の日産“超高級車”の全ぼう旧車やクラシックカーはもち