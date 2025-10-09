今年も夢を懸けた”運命の一日”がやってくる。23日に開かれるプロ野球ドラフト会議の大本命に名を連ねているのは“高校ナンバーワン投手”群馬・健大高崎高の石垣元気（18）。最速158?を誇るストレートを武器にセンバツで群馬勢を初の全国制覇に導いたエース右腕が運命の吉報を待つ。北海道・登別市から親元を離れ、名門・健大高崎高校野球部に入部した石垣。1年春からベンチ入りすると、2年春のセンバツでは全試合に登板、準決勝