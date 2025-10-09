【新華社貴陽10月9日】中国の国慶節と中秋節の大型連休（1〜8日）中、中国交通インフラ建設大手、中国鉄建傘下の中鉄二十局集団が施工を請け負う貴州省の重点プロジェクト、瓮馬（おうば）鉄道南北延伸線の軌道敷設施工現場では、建設機械のごう音が響き渡る中、建設作業員300人余りが南西地域の重要鉄道路線の建設に全力で取り組んでいる。瓮馬鉄道南北延伸線の建設加速は、貴州省における地域鉄道網をより充実させるとともに