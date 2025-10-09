高知県三原村の魅力を多くの人に知ってもらおうと高知市の量販店で三原中学校の生徒が特産品の甘酒やコメなどを販売しました。10月9日、高知市のJAファーマーズマーケット とさのさとで行われたのは三原中学校の販売実習で、全校生徒19人が参加しました。この販売実習は三原中学校が毎年総合的な学習の時間に地元の魅力を発見し、広くPRしようと取り組んでいるもので、生徒が仕入れた地域の特産品を販売していま