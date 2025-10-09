自民党と公明党の連立協議が難航しています。公明党はきょう、国会議員と地方組織の幹部による会合を開き、地方の声を集約したうえで、自民党との再協議に臨む方針です。国会記者会館から中継です。公明党の斉藤代表はさきほど、党の幹部会合でのあいさつで、「政治不信の根底にある政治とカネの問題について、自民党はしっかりとした姿勢を示してほしい」と迫りました。公明党斉藤鉄夫 代表「自民党さえ決断すれば『政治と