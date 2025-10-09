生きものを繊細に描いた博物画の世界を知ってもらおうと足摺海洋館SATOUMIで企画展が開かれています。高知県土佐清水市の足摺海洋館SATOUMIで開かれている「大野麦風と博物画の世界」は、日本古来からある生きものを繊細に描いた博物画の世界を紹介する企画展で、会場には約70点が展示されています。展示の中心は日本画家で「魚の画家」ともいわれた大野麦風の木版画集「大日本魚類画集」からの作品で、200回以上重ね刷りしたとい