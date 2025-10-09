■MLBナ・リーグ地区シリーズ第3戦ドジャース−フィリーズ（日本時間9日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの山本由伸（27）が地区シリーズ第3戦に先発登板し、4回0/3、67球を投げ、被安打6、奪三振2、四死球1、失点3（自責3）。リーグ優勝決定シリーズに王手をかけているドジャースだが、4回にK.シュワーバーに同点弾を浴びるなど1ー3と逆転を許した。山本の立ち上がりは先頭のリーグ首位打者のT.ターナー、本塁打王のシュワ