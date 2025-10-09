非常に強い台風22号に伴い、伊豆諸島では大雨・暴風・高波の特別警報が発表されていて、一部地域では停電が相次いでいます。【写真を見る】【台風22号】「冷凍冷蔵がそろそろ限界」電柱の倒壊などで停電相次ぐ八丈町に大雨特別警報【台風23号】3連休に列島接近のおそれ八丈町に設置されたカメラで午前6時半前に撮影された映像です。電柱が傾きだし、そのまま倒れる様子が写っています。八丈町ではけさ、大雨特別警報が発表され