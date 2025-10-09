台風22号について、気象庁は午前11時45分、伊豆諸島に発表されていた暴風・波浪特別警報を警報や注意報に切り替えました。一方、八丈町には引き続き大雨特別警報が発表されていて、最大級の警戒が必要です。非常に強い台風22号は伊豆諸島を通過し、正午には八丈島の東およそ210キロを東北東へ進んでいるものとみられます。気象庁は、すでに伊豆諸島が暴風域から外れたことなどから、大島以外の伊豆諸島全域に発表されていた▼暴風