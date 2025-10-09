けさ、滑川市を流れる上市川の河口付近で身元の分からない男性の遺体が見つかりました。滑川警察署によりますと、きょう午前5時50分ごろ、滑川市魚躬の上市川左岸で付近の住民から「河口付近に人のようなものが見えた」と110通報がありました。警察から連絡を受けた消防隊が、現場で発見された人の死亡を確認しました。見つかったのは男性で、身長はおよそ170センチ、年齢不詳で中肉、半袖の青色シャツに黒色ズボン黒色の靴を着用