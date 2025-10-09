「ビッグダディ」林下清志氏（60）の元妻として知られるタレント美奈子（42）が8日放送のTBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）にVTR出演。子供たちの名前を注目された。美奈子はファミリーで「4世代対抗リレー」に登場。同企画は「子」「母」「祖母」「曽祖母」の4世代によるリレーで、今回で第4弾となる。祖母美奈子は孫の琉愛（りあ＝5）さん、長女の乃愛琉（のえる＝24）さん、曽祖母（66）の4人で参加し