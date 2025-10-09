上越市で9日までに、覚せい剤取締法違反などの疑いで24歳の男が検挙されました。検挙されたのは新潟市西蒲区に住む自称、なんでも屋の男(24）です。警察によりますと男はことし9月4日、上越市内の宿泊施設で覚せい剤0.085グラムと麻薬であるコカイン0.397グラムを所持していた疑いで9月25日に逮捕されていました。男が宿泊施設をチェックアウトした後、部屋に残されていたビニールに入ったものを不審に思った施設関係者から