AppleがiPhone 16/16 Plusを1万円値下げ アップル（Apple）は、公式サイトなどで提供している「iPhone 16」と「iPhone 16 Plus」を値下げした。 値下げ後の価格例は、「iPhone 16」（128GB）が12万4800円→11万4800円など。 アップル公式サイトでのiPhone 16/16 Plusの新価格 iPhone 16 Plus 128GB 13万9800円→12万9800円 256GB 15万4800円→14万4800円 512GB 18万4800円→提供終了 iPhone 16 128GB 1