◯2026年W杯・北中米大会アジア予選プレイオフ第1戦カタール0―0オマーン（2025年10月8日・アルラーヤン）2大会連続の本大会出場を狙うアジア王者カタールは8日、26年ワールドカップ（北中米大会）アジア予選プレイオフ（PO）、オマーンとの初戦を0―0の引き分けで終えた。試合はカタールのアルラーヤンで行われ、地元サポーターの後押しを受けたチームは、積極的に攻めるも好機を生かせず。最後までオマーンの粘り強さに苦戦し