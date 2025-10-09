タイ・エアアジアは、バンコク/ドンムアン〜ルアンパバーン〜ハノイ線を12月1日に開設する。1日1往復を運航する。機材はエコノミークラス180席を配置した、エアバスA320型機を使用する。所要時間はバンコク/ドンムアン発が3時間20分、ハノイ発が3時間半。タイ・エアアジアはこの他に、バンコク/ドンムアン〜ハノイ線を1日3往復、バンコク/ドンムアン〜ルアンパバーン線を週4往復運航している。日本路線を除く以遠権を用いた路線は