ラッシングの将来に深刻な影響が起きている(C)Getty Imagesトッププロスペクトとして期待されたドジャースの24歳捕手、ダルトン・ラッシングについて、「計画通りには進んでいない」と、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』が報じている。【動画】24歳のルーキーが衝撃スイング！ラッシングが勝ち越し3ランを放つ同メディアは、ラッシングの現状について「目を覆いたくなるような37.4%という高い三振率に大きく影響された、