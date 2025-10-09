クラブツーリズムは、予約客への「LINE」での通知メッセージを開始した。クラブツーリズムと「LINE」に登録している電話番号を商号し、クラブツーリズムのLINE公式アカウントに友だち登録を行っていない場合でも通知ができるようになる。グループで参加している場合には、代表者の登録電話番号が携帯電話番号の場合のみ、メッセージが送付される。9月2日以降の新規予約分から対象となる。登録している電話番号に誤りがある場合など