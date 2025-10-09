定食レストラン「やよい軒」は10月16日、「鶏皮餃子と鶏竜田揚げの定食(鶏皮餃子3個･鶏竜田揚げ2個)」970円と、「鶏皮餃子と鶏竜田揚げの定食(鶏皮餃子6個･鶏竜田揚げ2個)」1,240円(各税込)を発売する。全国の361店舗(2025年9月末時点)で取り扱う。〈鶏皮餃子×鶏竜田揚げの新メニュー〉香ばしく揚げた鶏皮で餡を包んだ『鶏皮餃子』は、噛むほどに旨味が広がり、ごはんとの相性も良いという。『鶏竜田揚げ』は、通常のから揚げとは