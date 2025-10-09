台風23号はいまどこに？ 気象庁によりますと、台風23号は、きょう（９日）午前９時には日本の南にあって、１時間におよそ２０キロの速さで北北西へ進んでいます。 【画像を見る】この先「台風のたまご」はどうなる？予想図を見る 中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルで、中心から半径２２０キロ以内では、風速１５メートル以上の強い風が吹い