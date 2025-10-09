けさ、名古屋市緑区で市バスと乗用車が衝突し、バスの乗客を含む9人が病院に運ばれました。 【写真を見る】市バスと乗用車が衝突 乗客含む10代～60代の男女9人を病院に搬送 名古屋･緑区 黒沢台の信号ない交差点 警察と消防などによりますと、きょう午前7時半ごろ緑区黒沢台の交差点で「地下鉄原」発「緑車庫」行きの名古屋市営バスが、ワンボックスカーと出合い頭に衝突しました。 この事故で、バスの乗客8人を含む