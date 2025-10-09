ジェイックは10月7日、「育児休業とキャリア形成」に関するアンケート調査の結果を発表した。同調査は、2025年5月13日〜9月9日の間、ジェイックの就職支援サービスを利用して正社員就職した、育児休業取得経験のない20〜39歳193人を対象に、インターネットで実施したもの。育休を取得した場合、キャリア形成に対してどのような不安が生じると思うかはじめに、育休を取得した場合、キャリア形成に対してどのような不安が生じると思