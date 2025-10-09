ナポリタン専門店チェーン「スパゲッティーのパンチョ」は、『ゴロッとチキンのカレーナポ』を10月16日から11月末までの期間限定で発売する。価格は小1,190円、大1,390円。「スパゲッティーのパンチョ」は、昔ながらの食材と調理方法にこだわり、懐かしさを提供するナポリタン専門店。ボリュームのある麺と大盛が特徴。極太麺は前日に茹で置きして程よく水分を吸わせておくことで、ソースと絶妙に絡むよう仕上げ、ソースは毎日お店