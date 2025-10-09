Nikeは6日、新しいサッカースパイクコレクション「マックスボルテージパック」を発表した。Nike Max Voltage Pack2025秋冬のNEWカラーとなる今作。各シリーズがいわゆる“ボルトカラー”を基調としたデザインで統一されている。攻撃の正確さを追求するプレーヤーのため、今夏アップデートされた『ファントム 6』の新色は、ハイパークリムゾン／ブラック／ライムライト。Nikeのフラッグシップ的なスピードモデル『マーキュリアル ス