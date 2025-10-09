『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が10月3日に放送され、毎朝決まった時間に望遠鏡で何かを覗いているおじいさんの真相を突き止める様子が描かれた。【映像】望遠鏡で毎朝おじいさんが覗いてたもの（実際の映像）視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「毎朝望