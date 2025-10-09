お笑いコンビ・バッテリィズ（エース、寺家）、ロッテで活躍した元プロ野球選手の里崎智也が9日、都内で行われたバンダイの試合速報連動型応援カードゲーム『プロ野球 ファンスターズリーグ』のローンチ会見に参加した。MCはYouTube『里崎チャンネル』でおなじみの袴田彩会が担当した。【写真】カードさながら!?バットを持ちポーズを決める寺家冒頭のあいさつでエースは「野球大好き、バッテリィズにとって最高の仕事でござい