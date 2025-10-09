意外と知られていない方言をクイズ形式で出題！全国の方言を覚えよう。【福井県の方言】「ひっでもんに」の意味は？「ひっでもんに」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、「ひっでもんに腹立ったって」というように使います。いったい、「ひっでもんに」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「とても」でした！「ひっでもんに」は、福井