カーリングのパンコンチネンタル選手権（２０日開幕、米国）に出場する女子日本代表チームのロコ・ソラーレが９日、オンライン取材に応じた。初代チャンピオンチームのスキップ・藤沢五月は「思い入れのある大会なので楽しみ。今季は世界選手権につながる大事な大会。日本代表として、しっかりと枠を勝ち取りたい」と意気込みを語った。２６年ミラノ・コルティナ五輪につながる日本代表決定戦（９月、稚内）では、開幕から２連