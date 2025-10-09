モデルでタレントの阿部桃子（３１）が、芸能リポーターの父・阿部祐二氏（６７）とサウナを楽しむ様子をアップした。９日にインスタグラムを更新し、サウナの雑誌に「父と出演させていただいております」と掲載を報告。「サウナが好きすぎて、とても楽しい時間でした」と撮影を振り返り、「＃サウナッサ＃ｓａｕｎａｓｓａ＃サウナ＃サウナー＃親子」とハッシュタグをつけた。椅子に腰かける２ショットなどを披露。