警視庁東京都新宿区の店舗で客に賭博をさせたとして、警視庁保安課は9日までに、常習賭博の疑いで、インターネットカジノ店「CANDLE」経営者若月悠太容疑者（33）＝東京都練馬区西大泉＝と従業員の男女5人の計6人を現行犯逮捕した。保安課によると、今年3〜9月ごろに約3億4千万円を売り上げたとみて調べている。客は店内のパソコンでオンラインカジノサイトに接続し、店で購入した換金可能なポイントを使い、賭けていたという