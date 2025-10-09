カスタマーハラスメント（以下、カスハラ）が昨今問題になっていて、法的整備も進んでいる。一方で顧客の逆鱗に触れるような、「逆なで」対応というのもまた厳然として存在する。なぜ顧客を怒らせる対応をしてしまうのか。そして、「逆なで」しないためには、どうすべきか考えた。（プリンシプル・コンサルティング・グループ株式会社 代表取締役秋山 進、構成／ライター奥田由意）顧客を怒らせる、サービス提供側の「逆なで」