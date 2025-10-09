お笑いタレントの山田花子（50）が、息子たちに作った“安上がり”な手料理を披露した。【映像】山田花子が息子たちに作った手料理（複数カット）13歳と9歳、2人の息子を育てている山田。これまでにもブログでは、息子たちが絶賛した「タコライス」や、次男がリクエストした「キャベツチャーハン」など、家庭的な料理を公開してきた。息子たちに作った手料理に反響6日の投稿では、「きょうの晩ごはんはお兄ちゃんの大好物『