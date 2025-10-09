◇ナ・リーグ地区シリーズ第3戦ドジャース―フィリーズ（2025年10月8日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が8日（日本時間9日）、本拠でのフィリーズとの地区シリーズ第3戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席まで無安打に抑えられた。チームは敵地での第1戦、2戦に連勝し、地区シリーズ突破に王手をかけ、本拠で第3戦を迎えた。先発は今季、開幕から唯一ローテーションを守り、チーム最多12勝を挙げた山本由