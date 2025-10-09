兵庫県豊岡市の門間雄司（かどま・たけし）市長が、このほど、ラジオ関西の生放送に出演し、市長に就任して約4か月半の思いや市の魅力などについて語った。豊岡市の市政や魅力について語る、門間雄司豊岡市長（ラジオ関西スタジオにて）兵庫県の北東部に位置する豊岡市は、2005（平成17）年に1市５町（旧豊岡市、城崎町、但東町、出石町、日高町、竹野町）が合併して誕生し、今年は市政20周年。面積は県内で最も広い約700平方