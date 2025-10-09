マスコミ倫理懇談会の第67回全国大会であいさつする福井新聞の吉田真士社長＝9日午前、福井市新聞社や放送局などでつくるマスコミ倫理懇談会の第67回全国大会が9日、福井市で始まった。テーマは「戦後80年の分岐点―メディアは民主主義を支えきれるか」。交流サイト（SNS）などで真偽不明の情報が拡散される中での選挙報道や、災害取材の課題などを議論する。開催地代表として、福井新聞の吉田真士社長は「SNSが影響力を持つよ