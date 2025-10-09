北海道新幹線の４０代の運転士が９月、運転中に意識が低下し、一時的に操作ができなくなっていたことが分かりました。この運転士は９年前にも同様の事象を起こしていたということです。９月３０日午後１１時ごろ、東京発新函館北斗行きの北海道新幹線が、青函トンネル内で大幅に減速しました。４０代の運転士は何らかの理由で意識レベルが低下し、異変に気付いた車掌からの車内電話の音で意識を回復して運転を続けたということです