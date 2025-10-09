プロ野球・楽天は9日、一軍バッテリーコーチをつとめていた田中雅彦氏が退団することを発表しました。田中氏はPL学園高から近畿大を経て、2003年ドラフトでロッテに入団。2013年にはヤクルトに移籍し2016年に現役を引退しました。その後はBCリーグや社会人チームでコーチ業や監督業にあたり、2023年から楽天でコーチ業にあたっていました。