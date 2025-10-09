台風22号の影響で、きょう9日の昼前にかけて伊豆諸島では雨が降り、南部を中心に記録的な大雨や暴風となった地域がありました。雨や風のピークは過ぎつつありますが、これまでの雨で地盤が緩んでいたり、思わぬ飛来物があるかもしれません。引き続き、土砂災害、暴風やうねりを伴う高波に最大級の警戒をしてください。最新の情報や周辺の状況をよく確認し、確信が持てるまでは安全な場所にとどまるようにしてください。きょうは関