俳優の星野真里（44）が、指定難病「先天性ミオパチー」を患う10歳の長女・ふうかさんと写る、10年前との比較ショットを披露した。【映像】10年前と現在の比較ショットや家族ショット2024年9月、ふうかさんが生まれながらに筋組織の形態に問題があり、生後間もなく、あるいは幼少期から筋力低下に関わる症状が認められる「先天性ミオパチー」と診断されたことを自身のInstagramで公表した星野。その後はふうかさんの日常を紹介