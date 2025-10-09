気象庁は9日午前11時45分、伊豆諸島の八丈町など7つの町や村に出していた暴風の特別警報を強風注意報に、波浪の特別警報を波浪警報にそれぞれ切り替えました。一方、八丈町に出ている大雨特別警報は継続されています。