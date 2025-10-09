風景や人物などをモチーフとした具象絵画の展覧会が、9日から金沢市の石川県立美術館で始まりました。 この展覧会は、具象絵画の団体「示現会」が、ことしの春に、東京の国立新美術館で開催した本展の巡回展です。会場の石川県立美術館には、本展で展示された作品の他、県内作家の作品あわせて51点と、一般公募の作品も展示されています。こちらは、白山市の作家、吉塚春生さんの作品「光る海 Noto」。 珠洲市の海辺で