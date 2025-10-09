能登半島地震などの影響で、奥能登にある4つの公立病院の昨年度の決算が、合計で9億円あまりの赤字となったことが分かりました。 石川県によりますと、昨年度決算の赤字額は、市立輪島病院が約5億8000万円、珠洲市総合病院が2億4000万円、公立穴水総合病院が1億2000万円で、能登町の補填を受けた公立宇出津総合病院のみ、2900万円あまりの黒字となっています。去年の地震などで、過疎が進んだことが要因とみられ、4病院合計では