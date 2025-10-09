石川県小松市は、2025年10月26日(日)までの間、日時限定で開催される、小松市の名刹・那谷寺を舞台とした特別体験型ツアーならびにナイトウォークイベント「NAKED夜さんぽ(TM) 石川・那谷寺」を後援している。【写真】ライトアップ「秘道」「石幻道」本イベントは2024年に続き、株式会社ネイキッドが株式会社コムレイドと共同で開催。“石のまち小松”をテーマに、国名勝「奇岩遊仙境」の幻想的なライトアップや、重要文化